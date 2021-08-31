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"Така у вас Служба безпеки нах**". Моргенштерн висловився про заборону на в'їзд в Україну

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
31 серпня, 23:21
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Російський репер заявив Гордону, що українська Служба безпеки закрила в'їзд в Україну не тому Алішеру, нібито ще підлітком він змінив прізвище
Моргенштерн прокоментував Гордону заборону СБУ на в’їзд
Моргенштерн прокоментував Гордону заборону СБУ на в’їзд / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив українському журналісту Дмитру Гордону, що він досі може відвідувати Україну через те, що Служба безпеки України, закриваючи йому в'їзд, використала неточні дані.

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Про це він заявив у інтерв'ю.

Репер стверджує, що за паспортом він Алішер Моргенштерн, а в'їзд закрили Алішеру Валєєву.

"Вони закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а я по паспорту Алішер Моргенштерн. Ось така у вас Служба безпеки нах**", – заявив репер.

Моргенштерн – це прізвище його матері, а Валєєв – батька, і він нібито змінив прізвище ще у 14 років.

Хто такий Моргенштерн?

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Моргенштерн – російський репер, музикант, блогер. Відомий своїми скандальними кліпами і епатажними витівками.

Свій перший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв у 2010 році. Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом у туалеті й записав це на відео. Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту "#ІзіРеп" на YouTube.

Ми також писали, що Моргенштерн прийшов на інтерв'ю до українського журналіста в леопардових міні-шортах і шльопанцях. Крім цього, під час інтерв'ю репер багато матюкався і пив пиво.

Крім того, Моргенштерн заявив, що йому все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на окупованому півострові.

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