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СЬОГОДНІ Новини України

"Там всі умови виконані" – Радуцький про пункти вакцинації і тестування на вокзалах

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 жовтня, 23:07
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"Укрзалізниця" з 21 жовтня розгорнула пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах країни

По всій Україні відкриваються мобільні пункти вакцинації і тестування в зв'язку з епідемією коронавірусной інфекції. У тому числі і на залізничних вокзалах, де працюють тільки професійні медпрацівники – тому бояться людям нічого.

Про це заявив в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За його словами, такий досвід Україна перейняла у інших країн.

"У нас на залізничному вокзалі працюють професійні лікарі, там всі умови виконані – вони не сядуть до в'язниці, вони не вколять, якщо там заборона. І це, до речі, не вигадка України. Всі цивілізовані країни сьогодні зробили пункти вакцинації поза стінами госпіталів. Тому я не можу говорити, чи можна під час пандемії робити вакцинацію чи ні, але досвід інших країн показує – можна. Під час пікових навантажень можна робити вакцинацію...і Ізраїль, і Франція, і Італія...", – каже Михайло Радуцький.

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Завідуюча кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
заслужений лікар України Ольга Голубовська впевнена, що стратегія вакцинації, коли йде зростання інфекційного захворювання, тим більше в "червоних зонах", повинна бути інша.

"Можна вакцинувати де завгодно, але до вакцинованих потрібен особливий підхід. Їх потім треба ізолювати...", – сказала Ольга Голубовська

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко нагадав в студії, чому розширюють місця, де проводиться вакцинація.

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"Ми наближаємо пункти вакцинації до людей і ми виводимо пункти вакцинації із закладів охорони здоров'я, оскільки до лікаря приходять люди з симптомами. Ми повинні зменшити контакти інфікованих людей і людей, які приходять за вакцинацією. І так робить весь світ", – сказав Ляшко.

Темпи вакцинації ростуть

Через попадання відразу декількох областей в червону зону попит на вакцинацію там значно збільшився. В Україні за минулу добу зробили рекордні 270 тисяч COVID-щеплень.

При цьому в МОЗ стверджують, що ризику нестачі вакцин або переривання вакцинального кампанії в Україні немає. Крім того, очікуються нові поставки препаратів.

"До кінця року ми очікуємо ще 15 млн доз вакцин Pfizer, згідно з тими контрактами, які були підписані. Зараз немає перебоїв в поставках вакцин як на центральні склади, так і на обласні склади", – розповів головний санлікар Ігор Кузин.

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