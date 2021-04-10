Таємні протоколи Кремля. Міністр оборони розповів, за якої умови Путін може розгорнути повномасштабний наступ

Приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України на Донбасі можуть стати звинувачення у порушенні прав російськомовних громадян, або ж загострення обстановки в зоні ООС, що сама ж РФ провокує.

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Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, потрібно чітко розуміти, що активізація збройної агресії РФ проти України можлива лише за умови, якщо на найвищому рівні у Кремлі приймуть подібне рішення.

"Весна 2021-го року нагадує: коли агресор декларує пакт про ненапад, завжди треба шукати таємну частину протоколів. У Москві ніколи не ховали далеко методичку як подавати "пакт молотова-рібентропа". Навіть більше: сьогодні, у цифрову епоху, кремлівські стратеги активують старий сценарій про "радіостанцію у Гляйвіці", - заявив міністр.

В той же час, пропагандисти активно розповсюджують "страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій". Лякають їх фейковим наступом та агресивними намірами ЗСУ. Міністр переконий, що це роблять для того, щоб посіяти паніку серед населення України та залякати світову спільноту.

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"Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України", – заявив Таран.

Він відзначив зусилля українських військових та дипломатів, які всіма силами стримують Росію від повномасштабних бойових дій. Проте події останніх двох тижні показали, що зусилля потрібно збільшувати.

"Насамперед це стосується посилення санкційного режиму проти Російської Федерації, більш тісної співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу в цілому", – вважає міністр.

Таран переконаний, що будь-яка російська агресія матиме чітку відповідь світової спільноти. А найбільш показовим буде прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України.

"За останні 7 років Україна дуже багато зробила на цьому шляху, що було засвідчено наданням нам статусу Партнера НАТО з розширеними можливостями влітку минулого року. Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році. Це є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - підсумував міністр.

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Раніше ми повідомляли, що Україна не планує робити жодних відповідей на провокації РФ на Донбасі, тому війни не буде.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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