Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини України

Тепер самим летіти? "Укрпошта" призупиняє доставку бджіл

2 липня 2021 16:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше поштою намагалися відправити 8 мільйонів бджіл, але до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато загинули у дорозі

Тепер буде тільки доставка бджоломаток. Фото: Ігор Метод

Тепер буде тільки доставка бджоломаток. Фото: Ігор Метод

Після інциденту із загибеллю 8 мільйонів бджіл "Укрпошта" тимчасово призупиняє доставку цих комах, за винятком бджолиних маток, поки не зможе забезпечити відповідні умови для перевезення бджіл.

Реклама

Про це повідомила пресслужба компанії.

Бджолярі дуже просили

Залишилося лише перевезення бджолиних маток на період сезону (травень-жовтень) на численні прохання бджолярів і профспілок.

"Ми розуміємо перестороги, пов’язані з підвищенням температури повітря, але при цьому ризики можливі тільки при пересилці листами. Пересилка бджоломаток в паперовій посилці зводить ризики до мінімуму, оскільки бджоломатки пересилаються в спеціальній кліточці з кормом і супроводом (декілька бджіл, які самостійно регулюють температурний режим бджолиної матки). Все це вкладається в папір і паперову коробку. При пересилці бджоломаток таким чином, за багато років нашої сумісної співпраці не було жодного випадку їх загибелі", – йдеться у зверненні Союзу бджолярів України.

Що кажуть в "Укрпошті"

У компанії відзначили, що не є організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і не можуть виділити для цього окремий транспорт з належними умовами.

Реклама

Також в "Укрпошті" вказали на погодні умови і щільність бджіл у бджолопакетах – на ці моменти компанія не може впливати, але вони створюють проблему для перевезення комах.

Не пропусти!
"Пробачив шведа. Це не більярд": перші слова Бєсєдіна після травми
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020

"Саме тому "Укрпошта" тимчасово припиняє доставку бджіл, і інформує про це завчасно, щоб бджолярі змогли знайти альтернативу до сезону 2022 року. Доставка бджіл призупинена до забезпечення умов перевезення бджіл, які сприяють їх безпечній доставці та створення умов для збереження здоров’я працівників", – йдеться в заяві.

Що стосується бджоломаток, то для їх пересилання буде використовуватися спеціальна упаковка розміром 70х35х20 мм – вона повинна бути додатково вкладена у картонну тару відповідних розмірів, в залежності від кількості упаковок з бджолиними матками з отворами для вентиляції. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340х240х100 мм.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато загинули у дорозі. Через день бджоли почали оживати.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення Міноборони
Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення МіноборониУкраїна
"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо УкраїниВлада
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТОВлада
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Спізнюються на годину і більше.
Спізнюються на годину і більше. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти