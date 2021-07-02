Тепер самим летіти? "Укрпошта" призупиняє доставку бджіл

Раніше поштою намагалися відправити 8 мільйонів бджіл, але до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато загинули у дорозі

Тепер буде тільки доставка бджоломаток. Фото: Ігор Метод

Після інциденту із загибеллю 8 мільйонів бджіл "Укрпошта" тимчасово призупиняє доставку цих комах, за винятком бджолиних маток, поки не зможе забезпечити відповідні умови для перевезення бджіл.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Бджолярі дуже просили

Залишилося лише перевезення бджолиних маток на період сезону (травень-жовтень) на численні прохання бджолярів і профспілок.

"Ми розуміємо перестороги, пов’язані з підвищенням температури повітря, але при цьому ризики можливі тільки при пересилці листами. Пересилка бджоломаток в паперовій посилці зводить ризики до мінімуму, оскільки бджоломатки пересилаються в спеціальній кліточці з кормом і супроводом (декілька бджіл, які самостійно регулюють температурний режим бджолиної матки). Все це вкладається в папір і паперову коробку. При пересилці бджоломаток таким чином, за багато років нашої сумісної співпраці не було жодного випадку їх загибелі", – йдеться у зверненні Союзу бджолярів України.

Що кажуть в "Укрпошті"

У компанії відзначили, що не є організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і не можуть виділити для цього окремий транспорт з належними умовами.

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Також в "Укрпошті" вказали на погодні умови і щільність бджіл у бджолопакетах – на ці моменти компанія не може впливати, але вони створюють проблему для перевезення комах.

"Саме тому "Укрпошта" тимчасово припиняє доставку бджіл, і інформує про це завчасно, щоб бджолярі змогли знайти альтернативу до сезону 2022 року. Доставка бджіл призупинена до забезпечення умов перевезення бджіл, які сприяють їх безпечній доставці та створення умов для збереження здоров’я працівників", – йдеться в заяві.

Що стосується бджоломаток, то для їх пересилання буде використовуватися спеціальна упаковка розміром 70х35х20 мм – вона повинна бути додатково вкладена у картонну тару відповідних розмірів, в залежності від кількості упаковок з бджолиними матками з отворами для вентиляції. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340х240х100 мм.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато загинули у дорозі. Через день бджоли почали оживати.