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СЬОГОДНІ Новини України

Тепло накриє всю Україну: прогноз погоди на 21 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 жовтня, 06:00
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Цього дня подекуди температура повітря сягатиме 19 градусів тепла
Хороша погода цього дня порадує українців/Колаж: Сьогодні
Хороша погода цього дня порадує українців/Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, в Україні прогнозують теплу погоду, без опадів. Водночас в країну йде похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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По всій території країни вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Очікується мінлива хмарність.

На заході прогнозують 15-19 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +15 до +17 градусів.

На півночі країни очікується 15-17 градусів тепла. У південних регіонах температура повітря вдень складе +15-19 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують. Синоптики прогнозують 15-17 градусів тепла.

"Погодні гойдалки" в Україні

Цього тижня в Україні температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.

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