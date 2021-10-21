Тепло накроет всю Украину: прогноз погоды на 21 октября

В четверг, 21 октября, в Украине прогнозируют теплую погоду, без осадков. В то же время в страну идет похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории страны ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность.
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На западе прогнозируют 15-19 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +15 до + 17 градусов.
На севере страны ожидается 15-17 градусов тепла. В южных регионах температура воздуха днем составит +15-19 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют. Синоптики прогнозируют 15-17 градусов тепла.
"Погодные качели" в Украине
На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.
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