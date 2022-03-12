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"Туга наростає": Ватикан готовий стати посередником для припинення війни в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 19:26
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Папа Римський Франциск раніше заявив, що Україна страждає від війни і закликав Росію припинити бойові дії
Папа Римський Франциск неодноразово виступав проти війни в Україні
Папа Римський Франциск неодноразово виступав проти війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватикан готовий зробити "все можливе", щоб допомогти у досягненні припинення вогню та посередництві у припиненні війни в Україні.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю Vatican News.

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Святий Престол "готовий до будь-якого посередництва".

"У нас перед очима жахливі образи з України. Жертви серед мирного населення, жінок, людей похилого віку і беззахисних дітей, які заплатили своїми життями за безумство війни. Туга наростає, коли ми бачимо міста зі зруйнованими будинками, без електрики при мінусовій температурі, відсутністю їжі і ліків, а також мільйони біженців, в основному жінок і дітей, що рятуються від бомб. За останні кілька днів я зіткнувся з групою з них, які приїхали до Італії з різних куточків України: порожні погляди, обличчя без посмішок, нескінченний смуток...", – сказав Паролін.

Він сказав, що війна – це варварство.

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Паролін також зазначив, що Папа Римський не один раз виступав проти війни в Україні.

Також кардинал зазначив, що днями говорив з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. В ході розмови він закликав російську сторону негайно припинити війну в Україні і сісти за стіл переговорів.

Папа Римський закликав зупинити війну

Папа Римський Франциск відкинув використання Росією терміну "спеціальна військова операція" для її вторгнення в Україну, заявивши, що країна страждає від війни, і закликавши до негайного припинення бойових дій, повідомляє Радіо Ватикану.

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"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання", – сказав Папа у своєму щотижневому зверненні.

Він закликав до миру, створення гуманітарних коридорів та повернення до переговорів.

"У цій мученицькій країні потреба в гуманітарній допомозі зростає з кожною годиною. Війна – це божевілля, будь ласка, зупиніться", – сказав він.

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