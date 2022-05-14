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Тотальне фіаско Януковича. Суд не став возитися з позовом президента-втікача

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 травня, 19:22
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Віктор Янукович програв черговий судовий процес
Янукович недовго тішився президентською корочкою та рештою / Колаж "Сьогодні"
Янукович недовго тішився президентською корочкою та рештою / Колаж "Сьогодні"

Український політик Віктор Янукович відмовляється позбавлятися звання президента. Однак і українські суди відмовляються зберігати за ним це звання.

Про це повідомляє агентство УНІАН.

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Що відомо

Окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позов Віктора Федоровича, який він подав з вимогою визнати незаконною ухвалу Верховної Ради від 22 лютого 2014 року "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України".

Цей позов адвокати політика-втікача подали наприкінці минулого року.

"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України. Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15. Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України. В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", – написала тоді представниця українського парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря.

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