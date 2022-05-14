Тотальне фіаско Януковича. Суд не став возитися з позовом президента-втікача

Український політик Віктор Янукович відмовляється позбавлятися звання президента. Однак і українські суди відмовляються зберігати за ним це звання.
Про це повідомляє агентство УНІАН.
Що відомо
Окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позов Віктора Федоровича, який він подав з вимогою визнати незаконною ухвалу Верховної Ради від 22 лютого 2014 року "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України".
Цей позов адвокати політика-втікача подали наприкінці минулого року.
"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України. Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15. Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України. В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", – написала тоді представниця українського парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря.
Доля Януковича
- Четвертий президент України і без президентського статусу вже може відбувати 13-річний термін – на початку грудня 2021 року Верховний суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про його державну зраду.
- Але це ще межа. Держбюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. У цій справі фігурують найвищі посадові особи країни того часу.
- 7 жовтня минулого року Вищий антикорупційний суд заочно обрав йому запобіжний захід. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції "Межигір'я".