В'язниця за подружню зраду – які петиції шлють президенту

/ Фото: newsroom

Саджати у в'язницю за зраду чоловікові або дружині, очистити міста від тополиного пуху, створити онлайн-військкомат, забезпечити всіх холостяків безкоштовним сексом, скасувати масковий режим – днями на офіційному сайті президента з'явилося кілька нестандартних петицій.

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Кожна з них набрала поки що лише по кілька голосів або кілька десятків із необхідних 25 тисяч. Але, як виявилося, більшості з них передували певні людські історії і обурення.

Посадити і оштрафувати всіх подружжя-зрадників

Наприклад, житель Запоріжжя Михайло Магденко склав петицію, в якій просить карати або в'язницею, або штрафами тих, хто змінив чоловікові або дружині. За його словами, так карати він пропонує тих, хто перебуває в офіційному шлюбі і має загального або прийомної дитини віком до 16 років.

"Вважаю правильним прирівняти зраду в сім'ї до психологічного насильства над дитиною. Зрада – правопорушення", – так аргументує свої вимоги Михайло. Правда, при цьому він не назвав тюремних термінів і розмірів штрафів, якими пропонує карати зрадників. Втім, його ініціатива поки що не набрала і десятка голосів. Станом на вечір 3 червня документ підписали лише чотири людини, включаючи автора. При цьому всі підписанти – чоловіки.

Геть весь пух і тополі

У 200 разів більше підписантів виявилося у трьох петицій, в яких автори вимагають терміново прибрати тополиний пух з вулиць великих міст. Пропонують це робити просто – вирубавши тополі. Свою вимогу аргументують тим, що через пуху страждають алергіки і зовнішні блоки кондиціонерів.

Від маски паморочиться голова

За два останні роки на сайті петицій практично щотижня хтось із українців вимагає внести зміни в карантинні обмеження. Наприклад, автор одного з таких вимог, Валерія Пашкевич, свою вимогу до президента написала, будучи, ймовірно, дуже обуреної. "Прошу скасувати масковий режим. В масці важко дихати, якщо ти в ній проводиш більше 10 хвилин. Стає погано, і паморочиться голова", – написала ця жінка. Ця петиція поки що набрала 70 голосів.

Військкомат – в смартфоні

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Автор ще одного петиції обурився роботою військкоматів, а дії їх співробітників назвав безглуздими. Після цього зажадав створити онлайн-військкомат.

"Потрібно перевернути цю сторінку закам'яніли", – емоційно написав автор документа Максим Баранов.

Безкоштовних повій всім неодруженим

Як виявилося, на сайті президента і раніше, за минулої влади, не обходилося без петицій, які, схоже, відверто провокаційні. Наприклад, автор однієї з таких зажадав від минулої влади "забезпечити всіх неодружених чоловіків безкоштовними послугами повій".

"Так буде менше обману, стресів, купу вільного часу, що з'явився через непотрібність залицянь, люди зможуть направити в потрібне русло. І жінки не будуть страждати від лукавства тих, кому потрібен лише секс. Незаконна проституція і згвалтування зникнуть як явище", – таку петицію опублікував автор, який представився Олександром Кубраком.

Нагадаємо, раніше зоозахисники засудили наміри автора однієї з петицій знищувати безпородних собак.