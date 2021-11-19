Вчений назвав шокуючу статистику COVID-19, а в двох областях України випав перший сніг — головні новини за ніч

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Розслідування Bellingcat є спецоперацією проти України – Офіс президента
Розслідування Bellingcat про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) щодо доставки в країну десятків російських бойовиків ПВК "Вагнер", в Офісі президента України назвали великою дезінформаційною спецоперацією проти України.
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Скільки українців загине від COVID-19 до кінця року: вчений назвав страшні цифри
До кінця 2021 року в Україні кількість смертей від коронавірусу може скласти 100 тисяч людей. Смертність від хвороби поки що не йде на спад. До кінця року, скоріше за все, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей.
У двох областях України випав перший сніг
У четвер, 18 листопада, у Чернігівській та Сумській областях випав перший сніг. Люди почали ділитися фотографіями явища у соціальних мережах, адже воно стало справжньою несподіванкою для них.
Польща пригрозила перекрити залізницю з Білоруссю
Польща продовжує шукати варіанти, як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. Наразі розглядається варіант припинення залізничного сполучення.