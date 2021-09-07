Погрожував підірвати гранату в Кабміні: ветеран АТО Володимир Прохнич намагається оскаржити свій арешт

В апеляційний суд друзі Прохнича звуть ветеранів в якості моральної підтримки

На знімку затриманий Володимир Прохнич, який погрожував підірвати Кабмін. Фото: колаж "Сьогодні"

9 вересня, свій арешт спробує оскаржити 43-річний ветеран АТО Володимир Прохнич, який в серпні погрожував підірвати гранату в Кабміні. Як повідомила "Сьогодні" адвокат Марина Мкртичева, що представляє з колегами інтереси Прохнича, захист попросить суд скасувати утримання під вартою.

Як і на минулому засіданні, в апеляційний суд друзі Прохнича звуть ветеранів в якості моральної підтримки.

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Один з друзів Прохнича розповів нам, як через місяць той має намір захищатися в суді.

"Складна ситуація у нього зі здоров'ям. В умовах СІЗО не передбачено те лікування, яке йому необхідно. У Володимира є головні болі, "тягне" ногу і руку. Будемо просити суд, щоб провели експертизу і направили його до стаціонарного лікувального закладу", – розповіли нам в оточенні Прохнича.

За словами друзів Прохнича, той готується захищатися в суді.

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Як відомо, сторона звинувачення просила для Прохнича утримання під вартою. Прокурор мотивував тим, що Прохнич може ховатися від слідства, може впливати на свідків. В результаті суд заарештував Прохнича до кінця вересня.

Суть справи

Вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО.

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Друг загарбника Кабміну, капелан Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Анатолій Кушнірчук розповів "Сьогодні", що Прохнич перебував в жахливому стані.

"Треба у Кабміну запитати про його звернення і подивитися на його суть. Він звертався в різні інстанції як інвалід II групи. Я не знаю, чого торкалися звернення. Але це людина, у якого насправді немає нічого. Він нічого ні в кого не просив. Він напевно хотів отримати те, що йому належить як інваліду II групи або учаснику бойових дій. Вони або проігнорували, або відмовили, і його це довело до такого стану відчаю", – сказав Кушнірчук.

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