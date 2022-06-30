Україна має отримати все необхідне озброєння, щоб перейти у наступ – експосол США

Україна має шанс повернути свою територію, але потрібна повна підтримка від США та НАТО, чого ще не було, каже Джон Гербст

Джон Гербст наголосив, що не сумнівається, що ЗСУ могли б перейти у наступ, якби отримали необхідну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні потрібно надати всі необхідні види озброєння, щоб вона могла відкинути російські війська на Донбасі і на півдні.

Про це сказав директор Центру Євразії Атлантичної ради (США), посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Україна має шанс повернути більшість, якщо не всю територію, яка була захоплена Росією до 24 лютого. Якщо буде повна підтримка з боку США і НАТО, чого ще не було на сьогоднішній день", – сказав він.

Гербст зазначив, що Україна вже отримала велику підтримку від Заходу, включаючи артилерію дальністю 85 кілометрів, систем протиповітряного захисту і протикорабельні системи.

Натомість він додав, що Україна потребує артилерію дальністю 150 кілометрів і більше, а також авіацію.

"Ми повинні бути готовими до того, що це буде досить довга боротьба. І треба, щоб ви отримали не лише "Міги", але й F-14, F-15 літаки пізніше", – сказав він.

Директор Центру Євразії Атлантичної ради наголосив, що не має жодного сумніву, що ЗСУ могли б перейти в наступ, "якби ці рішення були прийняті сьогодні і ці види озброєння надавалися наразі Україні".

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Він також підкреслив, що санкції проти Росії починають ефективно працювати.

"Вони будуть руйнувати не лише економіку, але й військово-промисловий комплекс Росії", – сказав колишній посол.

Зокрема, він каже, що вже бачить, як впливають експортні обмеження на Росію.