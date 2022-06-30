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Украина должна получить все необходимое вооружение, чтобы перейти в наступление – экс-посол США

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 июня, 19:34
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У Украины есть шанс вернуть свою территорию, но нужна полная поддержка от США и НАТО, чего еще не было, говорит Джон Гербст
Джон Гербст подчеркнул, что не сомневается, что ВСУ могли бы перейти в наступление, если бы получили необходимое оружие
Джон Гербст подчеркнул, что не сомневается, что ВСУ могли бы перейти в наступление, если бы получили необходимое оружие / Фото: president.gov.ua, Коллаж: Сегодня

Украине нужно предоставить все необходимые виды вооружения, чтобы она могла отбросить российские войска на Донбассе и на юге.

Об этом сказал директор Центра Евразии Атлантического совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"У Украины есть шанс вернуть большинство, если не всю территорию, которая была захвачена Россией до 24 февраля. Если будет полная поддержка со стороны США и НАТО, чего еще не было сегодня", – сказал он.

Гербст отметил, что Украина уже получила большую поддержку от Запада, включая артиллерию дальностью 85 км, систем противовоздушной защиты и противокорабельные системы.

В то же время он добавил, что Украина нуждается в артиллерии дальностью 150 километров и более, а также авиации.

"Мы должны быть готовы к тому, что это будет достаточно долгая борьба. И нужно, чтобы вы получили не только "Миги", но и F-14, F-15 самолеты позже", – сказал он.

Директор Центра Евразии Атлантического совета подчеркнул, что не сомневается, что ВСУ могли бы перейти в наступление, "если бы эти решения были приняты сегодня и эти виды вооружения предоставлялись сейчас Украине".

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Он также подчеркнул, что санкции против России начинают эффективно работать.

"Они будут разрушать не только экономику, но и военно-промышленный комплекс России", – сказал бывший посол.

В частности, он говорит, что видит, как влияют экспортные ограничения на Россию.

"Наши экспортные ограничения оказывают серьезное влияние на способность России производить передовое оружие. Мы знаем, что все это нецеленаправленное, без разбора оружие, которое они используют, используется именно так потому, что у них нет уже высокоточного оружия. И мне кажется, что постепенно Россия истощится целиком", – резюмировал Джон Гербст.

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