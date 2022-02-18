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СЬОГОДНІ Новини України

Україна звинуватила Росію у зриві термінового засідання ТКГ щодо Донбасу

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 лютого, 19:27
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Ініціатором проведення засідання була Україна
Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень
Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відмовилася від проведення спільного засідання Тристоронньої контактної групи, яке мало відбутися сьогодні. Про це повідомили у ТКГ.

Засідання було скликане на 18 годину 18 лютого, але на жаль не відбулося.

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"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації ситуації безпеки на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припиненню поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Україна ініціювала невідкладне позачергове засідання ТКГ на рівні голів делегацій та робочих підгруп через збільшення обстрілу з боку бойовиків на Донбасі.

Після голосування Держдуми з питання направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" Україна також звернулася до ОБСЄ із пропозицією скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи. Тоді засідання зірвало Росія – її представники просто не прийшли на зустріч.

Загострення ситуації на Донеччині

17 лютого стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Також снаряди потрапили до дитячого садка – 8 дітей евакуювали. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська.

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У НАТО не виключають, що почалися провокації, щоб отримати привід перетину кордонів України військами Росії.

Крім того, 18 лютого на окупованих територіях Донбасу на телебаченні прозвучала заява бойовиків про можливу майбутню евакуацію мешканців Донецька в Ростовську область.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Москві нічого не знають про евакуацію людей з окупованого Донбасу.

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