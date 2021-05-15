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Євросоюз переформатує політику сусідства щодо України – Стефанішина

15 травня, 12:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Перегляд повинен торкнутися не тільки України, а й усіх країн Східної Європи, які прагнуть до членства в Європейському Союзі

Фото: REUTERS / Yves Herman

Фото: REUTERS / Yves Herman

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує 2022 року перегляду Європейським Союзом політики сусідства. Він повинен торкнутися всіх країн Східної Європи.

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Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України та Молдови, країн, які прагнуть до членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва прийме головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення", – сказала вона.

За її словами, Україна стала першою країною Східної Європи, яка розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

"Йдеться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який був початий останніми роками з такими країнами Східної Європи, як Україна", – сказала віцепрем'єр.

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У той же час Стефанішина заявила, що на цьому етапі Україна вже має покроковий підхід до інтеграції з ЄС.

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"Ми добре рухаємося вперед у виконанні Угоди про асоціацію щодо зближення законодавства стосовно економічної інтеграції, використання економічного потенціалу двосторонніх відносин. Є хороший прогрес щодо синхронізації політики та конвергенції сектору безпеки і оборони", – сказала Стефанішина.

Крім того, за її словами, Україна наполягає на виконанні обіцянки щодо членства в НАТО, даної 2008 року під час Бухарестського саміту.

"Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки. Наша позиція полягає в тому, що ця обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ", - сказала вона.

За її словами, всередині Альянсу підтримують вступ країни до НАТО, ідею також, підтримує нове керівництво США.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський виступив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни". Глава держави розповів про Стратегію національної безпеки, протидію російській агресії, Концепцію національної системи стійкості, кроки країни на шляху до НАТО.

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