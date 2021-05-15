Євросоюз переформатує політику сусідства щодо України – Стефанішина

Перегляд повинен торкнутися не тільки України, а й усіх країн Східної Європи, які прагнуть до членства в Європейському Союзі

Фото: REUTERS / Yves Herman

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує 2022 року перегляду Європейським Союзом політики сусідства. Він повинен торкнутися всіх країн Східної Європи.

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Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України та Молдови, країн, які прагнуть до членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва прийме головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення", – сказала вона.

За її словами, Україна стала першою країною Східної Європи, яка розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

"Йдеться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який був початий останніми роками з такими країнами Східної Європи, як Україна", – сказала віцепрем'єр.

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У той же час Стефанішина заявила, що на цьому етапі Україна вже має покроковий підхід до інтеграції з ЄС.

"Ми добре рухаємося вперед у виконанні Угоди про асоціацію щодо зближення законодавства стосовно економічної інтеграції, використання економічного потенціалу двосторонніх відносин. Є хороший прогрес щодо синхронізації політики та конвергенції сектору безпеки і оборони", – сказала Стефанішина.

Крім того, за її словами, Україна наполягає на виконанні обіцянки щодо членства в НАТО, даної 2008 року під час Бухарестського саміту.

"Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки. Наша позиція полягає в тому, що ця обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ", - сказала вона.

За її словами, всередині Альянсу підтримують вступ країни до НАТО, ідею також, підтримує нове керівництво США.

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