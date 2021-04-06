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Україна допоможе Катару готувати кадри для емірської гвардії

6 квітня, 20:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ і емірат співпрацюватимуть в сфері охорони та безпеки

В рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського у Державу Катар було підписано Меморандум про співпрацю.

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Про це повідомляє Управління державної охорони.

Перший заступник начальника Управління державної охорони України В'ячеслав Штучний у присутності керівника емірської гвардії Катару Хазза бен Халіль Аль-Шахвані підписав меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України і емірської гвардією щодо забезпечення безпеки осіб і об'єктів, що охороняються.

Документ передбачає співпрацю у сфері охорони та безпеки, професійної підготовки кадрів, обміну інформацією при здійсненні сторонами державної охорони тощо.

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Цей документ допоможе врегулювати питання забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона в обох країнах.

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Нагадаємо, під час візиту Зеленського в Катар дві країни підписали більше 10 двосторонніх документів.

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Катар візит держохорона Украина Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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