Україна допоможе Катару готувати кадри для емірської гвардії

В рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського у Державу Катар було підписано Меморандум про співпрацю.
Про це повідомляє Управління державної охорони.
Перший заступник начальника Управління державної охорони України В'ячеслав Штучний у присутності керівника емірської гвардії Катару Хазза бен Халіль Аль-Шахвані підписав меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України і емірської гвардією щодо забезпечення безпеки осіб і об'єктів, що охороняються.
Документ передбачає співпрацю у сфері охорони та безпеки, професійної підготовки кадрів, обміну інформацією при здійсненні сторонами державної охорони тощо.
Цей документ допоможе врегулювати питання забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона в обох країнах.
Нагадаємо, під час візиту Зеленського в Катар дві країни підписали більше 10 двосторонніх документів.
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