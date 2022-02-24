Україна розриває дипломатичні відносини з РФ

Рішення Росії про визнання "ЛДНР" змусило Україну ухвалити доленосне рішення

Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вирішила розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Трансляцію вів телеканал Україна 24.

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Російська держава зараз стоїть на шляху зла. Тим росіянам, які ще не втратили совість, потрібно вийти і протестувати проти війни з Україною", – сказав він.

Вночі 22 лютого глава МЗС України підписав подання на ім'я президента Володимира Зеленського з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Росією.

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Тимчасового повіреного України в РФ раніше викликали в Україну, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, було "вкрай чітким і жорстким сигналом про те, що відносини між країнами… і так були на дні, а зараз вони опустилися нижче за дно".