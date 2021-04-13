Україна серйозно виросла в рейтингу паспортів: Росія відстала на 13 позицій

Україна серйозно піднялася в міжнародному рейтингу паспортів The Henley Passport Index: Q2 2021 Global Ranking, посівши станом на 13 квітня 2021 року 35-те місце. Українцям не потрібні візи для поїздок у 136 країн світу. Це трохи менше, ніж у Парагваю і Панами (142), зате більше від Перу та Сербії (135).

Реклама

Про це свідчать дані Henley & Partners.

Для порівняння: 2020 рік Україна закінчила на 41-му місці рейтингу з показником у 130 країн. А ще 2010 року українці могли їздити без віз тільки до 64 країн.

Такому високому рейтингу України сприяло те, що в січні – березні Київ уклав безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Сент-Вінсентом і Гренадинами, Сен-Мартеном і Карибськими Нідерландами.

Реклама

Всього в рейтингу беруть участь 193 країни, які розташувалися на 110 позиціях. Місце України – найвище серед колишніх країн СНД. Наприклад, Молдова посідає 46-те місце (121 країна), Грузія – 50-те (116), Білорусь – 68-ме (77 країн).

За перший квартал 2021 року Росія змогла поліпшити свої показники всього на дві позиції і в рейтингу, і в списку безвізових країн – відповідно 48 і 118.

Японський паспорт має першість у рейтингу і дає право на відвідання 193 країн світу. На другому місці – сінгапурський паспорт (192 країни), на третьому – Німеччина і Південна Корея (191).

Нагадаємо, українцям тепер буде легше потрапити в карибську державу Сент-Вінсент і Гренадини – уряди двох країн офіційно скасували візи для громадян.

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський схвалив безвізовий режим для громадян Австралії та Нової Зеландії, які також входять до Співдружності націй.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама