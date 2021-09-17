Україна ввела санкції проти отруйників Олексія Навального

На засіданні РНБО було вирішено ввести заборони для співробітників спецслужб РФ

Санкції проти отруйників Навального введені в ЄС, США і в Україні / Колаж "Сегодня"

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти співробітників спецслужб Росії, які були причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це за підсумками засідання РНБО заявив секретар Олексій Данилов.

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"Санкції введено стосовно семи співробітників Федеральної Служби Безпеки Росії, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального. Цей список – початковий, це ті люди, які встановлені. Далі буде", – зазначив Данилов на брифінгу після засідання.

Нагадаємо, раніше США ввели нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Країну-агресора покарали за застосування хімічної зброї. В американський список потрапили дев'ять фізосіб і дві організації з Росії:

Інститут криміналістики ФСБ;

Інститут експериментальної медицини;

начальник центру спеціальних технологій ФСБ Володимир Богданов;

співробітник ФСБ і токсиколог Станіслав Макшаков;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Олексій Александров;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Іван Осипов;

співробітник ФСБ Володимир Паняев ;

начальник служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов;

колишній директор 27-го наукового центру і фахівець з хімічної зброї Артур Жиров;

директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв.

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Що відомо

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Російського опозиціонера отруїли 20 августа 2020 року: при перельоті з Томська в Москву йому стало різко погано, і літак здійснив екстрену посадку в Омську. Після госпіталізації російські лікарі стверджували, що у Навального хвороба обміну речовин, але в Німеччині у нього діагностували отруєння бойовою речовиною "Новачок".

Сам Навальний неодноразово відкрито називав президента РФ Володимира Путіна тим, хто несе пряму відповідальність за замах на нього і особисто санкціонував застосування "Новачка".