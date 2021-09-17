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Україна ввела санкції проти отруйників Олексія Навального

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 вересня, 20:36
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На засіданні РНБО було вирішено ввести заборони для співробітників спецслужб РФ
Санкції проти отруйників Навального введені в ЄС, США і в Україні / Колаж "Сегодня"
Санкції проти отруйників Навального введені в ЄС, США і в Україні / Колаж "Сегодня"

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти співробітників спецслужб Росії, які були причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це за підсумками засідання РНБО заявив секретар Олексій Данилов.

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"Санкції введено стосовно семи співробітників Федеральної Служби Безпеки Росії, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального. Цей список – початковий, це ті люди, які встановлені. Далі буде", – зазначив Данилов на брифінгу після засідання.

Нагадаємо, раніше США ввели нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Країну-агресора покарали за застосування хімічної зброї. В американський список потрапили дев'ять фізосіб і дві організації з Росії:

  • Інститут криміналістики ФСБ;
  • Інститут експериментальної медицини;
  • начальник центру спеціальних технологій ФСБ Володимир Богданов;
  • співробітник ФСБ і токсиколог Станіслав Макшаков;
  • співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев;
  • співробітник Інституту криміналістики ФСБ Олексій Александров;
  • співробітник Інституту криміналістики ФСБ Іван Осипов;
  • співробітник ФСБ Володимир Паняев ;
  • начальник служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов;
  • колишній директор 27-го наукового центру і фахівець з хімічної зброї Артур Жиров;
  • директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв.
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Що відомо

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Російського опозиціонера отруїли 20 августа 2020 року: при перельоті з Томська в Москву йому стало різко погано, і літак здійснив екстрену посадку в Омську. Після госпіталізації російські лікарі стверджували, що у Навального хвороба обміну речовин, але в Німеччині у нього діагностували отруєння бойовою речовиною "Новачок".

Сам Навальний неодноразово відкрито називав президента РФ Володимира Путіна тим, хто несе пряму відповідальність за замах на нього і особисто санкціонував застосування "Новачка".

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