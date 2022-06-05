Українцям приготуватись! Синоптики попередили про погіршення погоди

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 5 червня

Погода в Україні на неділю, 5 червня. Колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 5 червня, підготовлений синоптиками. Укргідрометцентру , не порадує мешканців більшості міст нашої країни на жаль, але на початку літа погода вкрай примхлива і дуже мінлива.

У більшості областей України сьогодні значно похолоднішає. Крім того, майже на всій території країни пройдуть дощі.

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Погода в регіонах

Температура повітря різко впаде до +17...+22°C. Лише у південних та східних регіонах збережеться тепло, подекуди спека від +25 до +32°C. Більшість території України накриють дощі, можливі грози. Сухо, ймовірно, буде лише в деяких південних районах та на сході країни.

В Вінницької області хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +18...+21°С.

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В Черкаської області хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +19...+22°С.

В Кіровоградської області хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +19...+22°С.

Во Львівської області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +18...+21°С.

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В Волинської області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +18...+21°С.

В Рівненської області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +18...+21°С.

В Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +17...+20°С.

В Харківської області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +21...+24°С.

В Луганської області хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.

В Донецької області хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.

В Києві вдень – 18-20 градусів, вночі – 13-15.

Чому змінюється хмарність?

Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні Землі, що призводить до переміщення повітряних мас. Переміщаючись, вони приносять потепління або похолодання, вітряну або безвітряну, хмарну або безхмарну погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу – із заходу приходить повітряна маса із північної частини Атлантичного океану. Влітку вона приносить не лише в Україну, а й на більшу частину Східноєвропейської рівнини хмарну прохолодну погоду. При вторгненні повітряних мас з Арктики і влітку, і взимку настає похолодання.

Нагадаємо, 4 червня в Україну потроху проривалося потепління, проте місцями йшли короткочасні дощі.