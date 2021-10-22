Українців порадує тепла погода: прогноз на 22 жовтня

Цього дня в Україні опадів не прогнозують, однак можливі пориви вітру

Цього дня Українці насолоджуватимуться теплом/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 22 жовтня, в Україні прогнозують теплу погоду, переважно без опадів. Однак незабаром в країну прийде похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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По всій території України вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Очікується мінлива хмарність.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +14 до +18 градусів. У Закарпатській області пройде слабкий дощ. На сході прогнозують 16-18 градусів тепла.

У північних регіонах варто очікувати +15-18 градусів. На півдні — 18-21 градуси тепла.

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У Києві буде теж тепло. Температура повітря протягом дня складе +16-18 градусів.

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"Погодні гойдалки" в Україні

Цього тижня в Україні температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.

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