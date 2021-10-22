Украинцев порадует теплая погода: прогноз на 22 октября

В пятницу, 22 октября, в Украине прогнозируют теплую погоду, преимущественно без осадков. Однако вскоре в страну придет похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории Украины ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность.
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На западе столбики термометров будут колебаться от +14 до +18 градусов. В Закарпатской области пройдет слабый дождь. На востоке прогнозируют 16-18 градусов тепла.
В северных регионах стоит ожидать +15-18 градусов. На юге — 18-21 градуса тепла.
В Киеве будет тоже тепло. Температура воздуха в течение дня составит +16-18 градусов.
"Погодные качели" в Украине
На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.
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