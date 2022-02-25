Українців закликають блокувати російську техніку на вулицях міст

Заборонено наближатися до місць, де проти росіян ведуть бої українські військові

Російських окупантів потрібно знімати на камери / Колаж "Сьогодні"

Українців закликають блокувати російських військових та російську технікуна вулицях своїх міст самотужки.

Про це повідомляє Сухопутні війська ЗС України.

Реклама

"Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі" , – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська ЗС України нагадують, що не можна наближатися до місць, де проти росіян ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм виконувати свою роботу.

Ситуація в Україні 25 лютого

Читайте також: