Українців закликають дезорієнтувати окупантів – як це зробити

Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенкозакликає українців дезорієнтувати окупантів, які незаконно пересуваються дорогами України.
Про це він повідомив на своїй facebook-сторінці.
Що потрібно робити
Щоб дезорієнтувати окупантів, потрібно знімати таблички з номерами та назвами вулиць, міст, сіл у своїх регіонах.
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"Зробимо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта. Просимо максимальне поширення!", – написав Антон Геращенко.
Ситуація в Україні 26 лютого
На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб
У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.
Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.
Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").