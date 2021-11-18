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Українці у Книзі рекордів Гіннеса: хто вони і чим здивували світ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 21:35
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Українці не поступаються у рекордах іншим, а іноді навіть перевершують. Всього у Книзі рекордів Гіннеса приблизно 80-90 українців
Українці в Книзі рекордів Гіннеса
Українці в Книзі рекордів Гіннеса / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку світ відзначає День рекордів Гіннеса. Щоб вписати в історію своє ім'я – треба зробити щось досі не бачене.
У Книзі Гіннеса вже майже сотня українців.

Кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула дізнавався, на що готові українці, аби потрапити в Книгу рекордів.

Викладачка математики Надія Комарова з Дніпра є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса. Всю квартиру Надії Комарової заполонили сонечки. Збирати колекцію викладачка математики почала 11 років тому. Коли першу брошку у вигляді жучків у цяточки – подарувала подруга. Тепер у квартирі світової рекордсменки – 12 тисяч сонечок.

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"Ви бачите – колекція є унікальною. Ну гріх не подати це все на Гіннеса. Щоб просто втерти всім ніс за кордоном. нехай знають, які колекції ми маємо в Україні. Нехай знають, які є люди. ", – говорить Комарова.


Те, що українці – ще й одна із найсильніших націй світу – вкотре засвідчив львівянин Олег Скавиш. Два роки готувався, аби зубами протягнути корабель. До цього тренувався із потягом, трамваєм, тягнув автобус, сани і літак. Судно вагою шістсот чотирнадцять тонн він зубами відтягнув на 15-ть метрів.

За потрапляння у книгу Гіннеса – рекордсмени не те, що не отримують винагород, а самі ще доплачують!

"Якщо у вас найдовший ніс або найдовше волосся у світі – вас запросять до Лондона на фотосесію. Як правило, всі витрати ляжуть на вас. Загалом це від 3-х до 5 тисяч євро. І скоріше ви отримаєте 5-6 рядків навіть без фотографії. Тому що фотографія коштує грошей", – сказав експерт національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

Але головний приз для рекордсменів – аж ніяк не гроші, а слава та визнання.

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Які нові досягнення потрапили до Книги рекордів Гіннеса

  • Британський гімнаст вразив неймовірним сальто між двома турніками, розташованими на відстані шести метрів. Він побив свій попередній світовий рекорд – збільшивши відстань аж на 13 сантиметрів.
  • У тій таки Британії американський стрибун виконав приголомшливий трюк – перестрибнув одразу п’ять лондонських таксі – ширина кожного з яких перевищує півтора метра.
  • Тоді, як венесуельська футболістка додала до чималої колекції рекордів нові нагороди за трюки з м'ячем.
  • А от китайський рекордсмен, балансуючи на руках – примудрився перетягнути легковий автомобіль – аж на 50 метрів.

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