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СЬОГОДНІ Новини України

Українці у зоні ризику тяжкого перебігу омікрону. Розповідаємо, хто в небезпеці

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 12:47
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Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 дні
Українці часто хворіють на "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"
Українці часто хворіють на "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні дедалі частіше фіксують випадки зараження омікроном. Згідно з дослідженням вчених, найважче штам переносять пацієнти віком 60+.

Сайт "Сьогодні" розповість про зараження омікроном.

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Люди з тяжким перебігом омікрону

Японські вчені провели дослідження та заявили про помітне збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів у віці після 60 років з гострою пневмонією після зараження омікроном.

Більшість цих людей потребували під'єднання до апарату ШВЛ.

Директор медичної установи Акіро Кано стверджує, що гостра пневмонія проявляється у пацієнтів поважного віку, які давно вакцинувалися.

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Які симптоми у тих, хто заразився?

Наукові спостереження за мутаціями вірусу тривають, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму омікрон.

Що виявляють у хворих:

  • нежить;
  • головний біль та втома;
  • рідше – кашель (43,5%);
  • озноб або тремтіння (30%);
  • лихоманка (29,4%);
  • втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму дельта, який досі домінує в Україні. У разі зараження цим штамом також спостерігаються: кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7%), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку ( 23,7%) тощо.

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Попри те, що симптоми омікрону здаються схожими на застуду, новий штам може призвести до тривалих ускладнень, госпіталізації та летальності. Через стрімке поширення омікрону в небезпеці перебувають ті, хто не пройшов базовий курс вакцинації проти COVID-19.

Новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

Є ризик повторного зараження

Збільшується і ризик повторного зараження реінфекції. У випадку з дельтою воно становило близько 2,5%, а з омікроном – більш ніж у 5 разів вище, 13%.

За попередніми даними, омікрон у 2,9 раза заразніший, ніж дельта.

Що робити, якщо з'явилися симптоми ГРВІ?

У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ насамперед слід звернутися до свого сімейного лікаря. Той має дати направлення на тестування на COVID-19. До отримання результатів і під час очевидних симптомів не слід відвідувати місця загального скупчення людей і дотримуватися режиму самоізоляції.

Омікрон в Україні

  • В Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу омікрон. Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
  • 17 січня стало відомо про омікрон у Харківській області.
  • Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
  • Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу омікрон.
  • У Києві зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу омікрон.

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