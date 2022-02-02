Украинцы в зоне риска тяжелого течения омикрона. Рассказываем, кто в опасности

Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня

Украинцы часто болеют "Омикроном". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине все чаще фиксируют случаи заражения омикроном. Согласно исследованию ученых, тяжелее всего штамм переносят пациенты в возрасте 60+.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о заражении омикроном.

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Люди с тяжелым течением омикрона

Японские ученые провели исследование и заявили о заметном увеличении количества госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения омикроном.

Большая часть этих людей нуждались в подключении к аппарату ИВЛ.

Директор медицинского учреждения Акиро Кано утверждает, что острая пневмония проявляется у пациентов пожилого возраста, которые давно вакцинировались.

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Какие симптомы у заразившихся?

Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма омикрон.

Что обнаруживают у заболевших:

насморк;

головные боли и усталость;

реже – кашель (43,5%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадка (29,4%);

утрата/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма дельта, который все еще доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом также наблюдаются: кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т. д.

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Несмотря на то что симптомы омикрона кажутся похожими на простуду, новый штамм может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальный исход. Из-за стремительного распространения омикрона в опасности находятся те, кто не прошел базовый курс вакцинации против COVID-19.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

Есть риск повторного заражения

Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с дельтой он составлял около 2,5%, с омикроном – более чем в 5 раз выше, 13%.

По предварительным данным, омикрон в 2,9 раза заразнее, чем дельта.

Что делать, если появились симптомы ОРВИ?

При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот должен дать направление на тестирование на COVID-19. До получения результатов и во время очевидных симптомов не следует посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Омикрон в Украине

В Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса омикрон. Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса омикрон. Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. 17 января стало известно об омикроне в Харьковской области.

Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса омикрон.

зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса омикрон. В Киеве зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса омикрон.

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