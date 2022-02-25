Українці повертаються з-за кордону, захищати країну

На Буковині добровольці "штурмують" військкомати

Українці постійно йдуть до військкоматів / Колаж "Сьогодні"

Зі штабів територіальної оборони надходить інформація про збільшення кількості бажаючих взяти участь у захисті України від російського агресора, який віроломно напав на нашу країну у ніч на 24 лютого. Приходять українці різного віку, у тому числі ті, що пройшли війну в Афганістані.

На захист Батьківщини

"Сьогодні в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки збільшились черги охочих захищати свою країну від ворога! Серед тих хто прийшов чимало чоловіків з бойовим досвідом, зокрема й воїнів-афганців. Дехто з хлопців днями повернулись з-за кордону, щоб боронити свій край, як то чернівчанин Віктор. Каже не міг вчинити інакше, адже в країні війна і її треба захистити. Благословити воїнів прийшли священнослужителі. Дякуємо буковинцям за мужність та патріотизм та закликаємо звертатись всіх, хто готовий боронити свій дім, край, Батьківщину!", – передає телеканал "Україна 24".

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У Києві також спостерігаються черги до районних штабів територіальної оборони.

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