Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області

При спробі нападу противника знищена техніка і вбито близько 50 ворогів

Україна відбила місто Щастя. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області українські військові відбили місто Щастя. Унаслідок бойових дій противник має втрати.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"М. Щастя (Луганська обл.), яке було атаковане російським агресором, відвойовано. При спробі нападу (противника) знищена техніка і вбито біля 50 ворогів", – йдеться в повідомленні.

Втрати від наступу Росії

Станом на 9-ту ранку опубліковані офіційні дані про такі втрати:

О 08:36 на Одещині в місті Подільськ, ВЧ 0173, бомбардування, 6 загиблих, 7 поранених, 19 зниклі безвісти.

О 08:38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У Конотопському районі (Сумська область) під обстріл потрапив автомобіль, постраждала жінка з дитиною.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області – три удари по складах 17-ї танкової бригади.

Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА.

Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.

Крім того, є загиблий та постраждалі від обстрілу Броварів.