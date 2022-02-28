Українські захисники острова Зміїний живі

Прикордонників взяли в полон окупанти

Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні.

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

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26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острову з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС "Сапфір", для допомоги постраждалим.

Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їхні помічники. Але їх незаконно захопили росіяни.

"Незаконне захоплення цивільного судна – некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права. Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян", – йдеться у повідомленні.

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Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний:

"Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все гаразд! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову", – йдеться у повідомленні.

Водночас, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями.

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"Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", – підсумували у ВМС ЗСУ.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Потім був потужний обстріл острова, і 13 прикордонників загинули.

Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Водночас президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.