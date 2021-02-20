Українська та історія для абітурієнтів з Криму й Донбасу: які можуть бути проблеми

Міністерство освіти видало наказ № 151 "Про введення пілотного проєкту підготовчих курсів", який запускає програму з вивчення української мови та історії України на спеціальних курсах, організованих для жителів окупованих територій. З якими проблемами можуть зіткнутися абітурієнти – розбирався сайт "Сьогодні".

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Чотиримісячні курси мають початися в лютому, так зазначено в наказі Міносвіти. Але жодної інформації про безкоштовні курси на сайтах університетів досі нема.

Керівник освітніх центрів "Донбас-Україна", "Крим-Україна" Маріупольського державного університету В'ячеслав Кудлай радить одразу телефонувати в ці центри, які працюють при університетах.

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А виконавчий директор фонду "Відкрита політика", засновниця Наукового ліцею ім.Кліма Чурюмова Ірина Жданова розповідає:

"Університети, дійсно, трохи повільно працюють з інформуванням. Зараз ми розробляємо інформаційну кампанію, але ми як громадська організація не можемо нести відповідальність за університети. Ми разом із двома переміщеними вузами – Донецькою політехнікою та Луганським національним університетом ім. Шевченка – почали реєстрацію на підготовчі курси".

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За її словами, 1 березня почнуться онлайн-заняття на платформі Наукового ліцею Чурюмова, яка забезпечує анонімність і безпеку абітурієнтів, що не менш важливо. До курсів можуть приєднатися не тільки абітурієнти з окупованих територій, а й з важкодоступних населених пунктів, сіл.

Інформація про навчання в Україні часто блокується на окупованих територіях і не доходить до випускників. І Україна недостатньо працює над цим, зазначає Олег Охредько, аналітик Центру громадянської освіти "Альменда", яка займається підтримкою переселенців і тим, хто залишився в Криму:

"У Криму нема навчання українською. І абітурієнтам, які хочуть вчитися в Україні, необхідна українська мова й українське середовище. Діти в Криму беруть репетиторів з української мови, навіть онлайн-уроки вчителів, які живуть в Україні. Тому безкоштовні курси – дуже позитивний крок і важливо, щоб була можливість навчатися дистанційно. Плюс потрібні інформаційні кампанії, щоб інформація доходила до окупованих територій".

Також досі невідомі дати початку курсів. Уряд ще має затвердити додаткову постанову Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На жаль, 100 млн грн, які виділили на підготовчі курси, забрали у переміщених університетів. Але тепер потрібно, щоб вони оперативно розробили програму використання цих бюджетних коштів. І відповідно поки що постанова узгоджується в Мінфіні, Мінекономіки тощо. І це гальмує запуск курсів. Запуск курсів – це позитивний момент, тому що включає і стипендії, і гуртожитки, але важливо стежити, щоб кошти були прозоро використані", – додає Ірина Жданова.

Нагадаємо, Міністерство освіти затвердило календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021. Реєстрація учасників ЗНО закінчиться 5 березня.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "За вивчення української мови та історії випускникам з Криму і Донбасу дадуть стипендію".

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