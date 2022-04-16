Україну заливатимуть дощі. Погода на 16 квітня (мапа)

Найперше похолодання 16 квітня відчують мешканці західних та північних областей, а також у Києві

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму буде мінлива хмарність. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 16 квітня, майже на всій території України суттєво зміниться погода. На зміну безхмарному небу прийдуть дощі та суттєве похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Деталі

Найперше похолодання 16 квітня відчують мешканці західних та північних областей, а також у Києві. Вночі температура становитиме 5-8 градусів тепла, а вдень на заході України прогнозується 6-10 градусів зі знаком "плюс".

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів показуватимуть комфортні 16-18 градусів тепла.

Також дощову погоду прогнозують у цей день у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Однак у цих регіонах буде тепліше 11-15 градусів, а у Харкові до +18. У столиці України в суботу очікується дощ, а повітря не прогріється вище за 9 градусів тепла.

Реклама

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Реклама

Читайте також