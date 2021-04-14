Україну накриє дощовий циклон: синоптик розповіла, де може піти ще й сніг

Завтра погода зіпсується по всій Україні, а на заході навіть може піти мокрий сніг. Температура повітря буде коливатися від 8 до 18 градусів.
Як повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко, в західних областях, особливо ближче і навколо Карпат, висока ймовірність мокрого снігу.
Температура повітря в четвер у більшості областей передбачається 10-16 градусів.
На заході України прохолодніше, 2-8 тепла.
Дощі циклон принесе 15 квітня і до Києва. При цьому буде досить тепло, 12-13 градусів.
А за даними Укргідрометцентру, дощі завтра накриють всю Україну. Найтепліше буде на сході країни, там до +18.
Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.
Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.
Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітало снігом:
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