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Україну накриє дощовий циклон: синоптик розповіла, де може піти ще й сніг

14 квітня, 12:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Квітень продовжує вередувати – похолодання змінюється весняним теплом, і знову холодає. У середу погода знов зіпсується

Завтра погода зіпсується по всій Україні, а на заході навіть може піти мокрий сніг. Температура повітря буде коливатися від 8 до 18 градусів.

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Як повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко, в західних областях, особливо ближче і навколо Карпат, висока ймовірність мокрого снігу.

Температура повітря в четвер у більшості областей передбачається 10-16 градусів.

На заході України прохолодніше, 2-8 тепла.

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Дощі циклон принесе 15 квітня і до Києва. При цьому буде досить тепло, 12-13 градусів.

А за даними Укргідрометцентру, дощі завтра накриють всю Україну. Найтепліше буде на сході країни, там до +18.

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Нагадаємо, минулого тижня захід країни несподівано засипало снігом. На Закарпатті навіть довелося обмежувати рух транспорту на дорогах. В Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди – денна температура опустилася до +5.

Крім того, днями в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

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Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітало снігом:

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погода синоптики прогноз погоди мокрий сніг наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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