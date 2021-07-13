Україну знову розділили грози: прогноз погоди на 13 липня

Грози прогнозують у центральних, західних областях та на півдні, а схід у понеділок трохи підсохне

/ Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні у вівторок, 13 липня "знову жарко і грози, щоправда лити буде не скрізь. Якщо вчора блискало і гуркотіло на сході, то сьогодні там буде сонячно – дощі перемістилися на захід.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві погода у вівторок нічим не відрізнятиметься від учорашньої, хіба що стане "прохолодніше" на один градус. Але знову обіцяють грозу.

Грози прогнозують у центральних і західних областях, а також на півдні. При цьому в Черкасах і Кропивницькому обіцяють спеку до 31 градуса, на заході середня температура сьогодні становитиме +29, а в Миколаївській і Херсонській області +32. У Криму до +32 градусів і без опадів.

Зате у всіх східних областях після вчорашніх гроз буде сухо і сонячно, температура в Харківській, Луганській і Донецькій – 30-32 градуси, у Дніпрі та Полтаві – до 31 градуса.

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Зазначимо, на найближчий тиждень синоптики обіцяють українцям пекельну погоду – у більшості областей буде без опадів і до 35 градусів у тіні, а місцями навіть дійде до +37. Така висока температура протримається щонайменше до 17 липня.

Тим часом у Криму стверджують, що сильні зливи, які затопили 104 житлові будинки в Бахчисарайському районі, допомогли вирішити проблему водопостачання жителів півостровапринаймні на два роки.

Раніше ми повідомляли, що під час сильних злив у Криму і повеней, до яких вони призвели, загинула жінка, ще одна постраждала.