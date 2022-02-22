В останні роки Дзюба мав проблеми зі здоров'ям, але продовжував працювати та стежити за суспільно-політичним життям

У віці 90 років помер літературознавець та дисидент Іван Дзюба. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, на 91 році життя помер український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Миколайович Дзюба.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на політичного та громадського діяча Миколу Жулинського.

Реклама

Що відомо?

Жулинський заявив, що Дзюба був інтелектуальним провідником та представником українського "шістдесятництва".

"Відійшла за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду", – зазначив Жулинський.

Крім того, він згадав, як Дзюбу відсторонили від друку, участі в літературному та громадському житті України, але він все ж таки не покинув творчість.

Жулинський додав, що в останні роки Дзюба мав проблеми зі здоров'ям, але продовжував працювати та стежити за суспільно-політичним життям.

Реклама

Коротко про Івана Дзюбу

Іван Дзюба – радянський та український літературознавець, публіцист та правозахисник, літературний критик. Радянський дисидент, Герой України (2001).

Доктор філологічних наук. Справжній член НАНУ. Академік-секретар відділення літератури, мови та мистецтвознавства, головний редактор журналу "Сучасність", другий міністр культури України (листопад 1992 – серпень 1994).

У 1973 році засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за свою відому працю "Інтернаціоналізм чи русифікація", але був "помилуваний".

Автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт – книга "Чорний романтик: Сергій Жадан".

Раніше ми писали: