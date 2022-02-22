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Помер літературознавець та дисидент Іван Дзюба

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 09:52
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В останні роки Дзюба мав проблеми зі здоров'ям, але продовжував працювати та стежити за суспільно-політичним життям
У віці 90 років помер літературознавець та дисидент Іван Дзюба. Фото: колаж "Сьогодні"
У віці 90 років помер літературознавець та дисидент Іван Дзюба. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, на 91 році життя помер український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Миколайович Дзюба.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на політичного та громадського діяча Миколу Жулинського.

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Що відомо?

Жулинський заявив, що Дзюба був інтелектуальним провідником та представником українського "шістдесятництва".

"Відійшла за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду", – зазначив Жулинський.

Крім того, він згадав, як Дзюбу відсторонили від друку, участі в літературному та громадському житті України, але він все ж таки не покинув творчість.

Жулинський додав, що в останні роки Дзюба мав проблеми зі здоров'ям, але продовжував працювати та стежити за суспільно-політичним життям.

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Коротко про Івана Дзюбу

  • Іван Дзюба – радянський та український літературознавець, публіцист та правозахисник, літературний критик. Радянський дисидент, Герой України (2001).
  • Доктор філологічних наук. Справжній член НАНУ. Академік-секретар відділення літератури, мови та мистецтвознавства, головний редактор журналу "Сучасність", другий міністр культури України (листопад 1992 – серпень 1994).
  • У 1973 році засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за свою відому працю "Інтернаціоналізм чи русифікація", але був "помилуваний".
  • Автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт – книга "Чорний романтик: Сергій Жадан".

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