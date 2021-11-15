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СЬОГОДНІ Новини України

Вже не погуляєш: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
15 листопада, 16:00
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Синоптик обіцяє у країні суху погоду. Опадів не повинно бути
Погода в Україні на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 16 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Вночі температура повітря може опуститись до 8 градусів морозу.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Яка температура буде вдень

Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимально до 5 градусів тепла.

Трохи вище температура повітря буде в західних областях. Там вона підніметься до +10, а на Закарпатті +7 – +11 градусів.

Яка температура буде вночі

Температура повітря вночі опуститься до -8 градусів. У західних областях уночі буже трохи тепліше. Стовпчики термометрів будуть близько нуля.

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Якою буде погода в Україні. Фото: Наталії Діденко
Якою буде погода в Україні. Фото: Наталії Діденко

У листопаді очікуються дощі та ранній сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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Раніше ми писали:

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.

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