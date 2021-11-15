Уже не погуляешь: синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине (карта)

Завтра, 16 ноября, в Украине прогнозируют сухую погода. Ночью температура воздуха может опустится до 8 градусов мороза.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Какая температура будет днем
Днем столбики термометров поднимутся максимально всего до 5 градусов тепла.
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Немного выше температура воздуха будет западных областях. Там она поднимется до +10, а в Закарпатье +7 – +11 градусов.
Какая температура будет ночью
Температура воздуха в ночные часы опустится до -8 градусов. В западных областях ночью бужет немного теплее. Столбики термометров будут около нуля.
В ноябре ожидаются дожди и ранний снег
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Ранее мы писали:
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.