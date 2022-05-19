Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

У Харкові пам'ятник Невському "зробив сальто" і залишився без голови.

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 11:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час демонтажу пам'ятник перекинувся у повітрі
У Харкові позбулися пам'ятника, пов'язаного з РФ
У Харкові позбулися пам'ятника, пов'язаного з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові демонтували пам'ятник новгородському князю Олександру Невському. Відео демонтажу з'явилося в Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

Пам'ятник був демонтований за допомогою тросів та вантажівки. Під час падіння він зробив сальто в повітрі, у пам'ятника відвалилася голова, також було пошкоджено монумент, на якому він стояв.

Реклама

Автором пам'ятника є харківський скульптор Сейфадін Гурбанов. Монумент було відкрито у серпні 2004 року до 350-річчя від дня заснування Харкова. Він знаходився на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського

З початку російського вторгнення в Україну по всій країні почали демонтувати пам'ятники, присвячені радянським чи російським діячам і пов'язаним з історичними подіями, а також перейменовують вулиці, станції, які є пережитками совдепу.

Реклама

У квітні депутати Верховної Ради України запропонували демонтувати пам'ятники та меморіальні дошки, які мали відношення до Росії та СРСР. До списку потрапили пам'ятники поетові Олександру Пушкіну, письменнику Михайлу Булгакову, воєначальникам Миколі Ватутіну, Миколі Щорсу, Михайлу Кірпоносу, Павлу Рибалку та педагогу Антону Макаренко, льотчику Валерію Чкалову, а також героям фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Гле Володимиру.

У Києві демонтували символ "дружби" з РФ

26 квітня у Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників "на знак возз'єднання України з Росією". Скульптурна композиція, встановлена у 1982 році, була частиною арки Дружби народів.

Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Реклама

Скульптурну композицію із червоного граніту , розташовану поруч із робітниками, також планують розібрати. Арку підсвітлять кольорами українського прапора.

"Дерусифікація" вулиць в Україні

Мешканці Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням перейменувати вулиці та площі , названі на честь відомих росіян

Дерусифікація назв

Через російське вторгнення в Україну в Києві хочуть позбутися старих назв станцій , що нагадують про Росію та Білорусь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29168.78

Bitcoin Cash (BCH)

189.12

Binance Coin (BNB)

298.61

Ethereum (ETH)

1950.88

Litecoin (LTC)

67.67

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти