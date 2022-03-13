В Італії перекинувся автобус із 50 українцями – є загиблі

На місці зараз працюють рятувальники

В аварію потрапило кілька сотень українців / Фото: Колаж: Сьогодні

На півночі Італії перекинувся автобус із евакуйованими українцями. Аварія сталася на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе. Кінцевим пунктом рейсу було місто Пескара.

Про це повідомляє Sky TG24.

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Автобус перевозив близько 50 біженців із України. ДТП сталося в неділю, 13 березня вранці на 101 кілометрі південної смуги неподалік Форлі.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинула одна жінка. Інші пасажири не постраждали. На місці працюють рятувальники. Причини ДТП з'ясовуються.

Умови, за яких учасники ДТП можуть застосовувати європротокол