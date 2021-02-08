Нацполіція: злодії довго спостерігали за квартирою телепродюсера Семенова, перш ніж її пограбувати

У будинку на Печерську, звідки грабіжники винесли 300 тисяч доларів, тривали ремонти, що зіграло на руку злочинцям

Домушники обікрали квартиру Олексія Семенова – генпродюсера медіахолдингу, до якого входять закриті за указом президента ТБ-канали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Нам стали відомі нові подробиці.

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Як розповіли "Сьогодні" джерела в поліції, домушники обчистили квартиру на мільйони гривень. У Нацполіціі припускають, що пограбування готувалося заздалегідь, злодії спостерігали за квартирою певний час – може бути, тиждень або місяць.

"Вкрали з квартири 120 тис. доларів і коштовностей на загальну суму 180 тис. доларів. Ми не виключаємо, що цю квартиру домушники "вели", тобто спостерігали за нею протягом певного часу. Проникли в приміщення після того, як зламали замок. Поки що злодії не спіймані, ведеться робота по їх встановленню ", – розповіли нам джерела в Нацполіціі.

Як ми з'ясували, квартира Семенова знаходиться в будинку за адресою бульвар Лесі Українки, 7-В. Це Печерськ, район столиці, де нерухомість коштує особливо дорого. Як стверджують опитані нами ріелтори, які продають і здають тут квартири, в будинку є консьєрж і охорона, а також відеоспостереження.

На наше запитання про те, як на об'єкті, що охороняється могла статися настільки гучна крадіжка, один з ріелторів припустив: "Будинок зданий близько 2,5 років тому. Зараз там багато роблять ремонти, чимало сторонніх. Плюс до того, часто чути будівельний шум. Мабуть, такі роботи були, як то кажуть, на руку домушникам ".

Сам Олексій Семенов утримався від коментарів щодо крадіжки, зокрема, і в письмовій формі.

За статистикою Офісу генпрокурора, минулого року в країні були зареєстровані 10 470 квартирних крадіжок. Втім у порівнянні з 2019-м, кількість таких злочинів в Україні зменшилася більше, ніж на 6 тис. За даними поліції, причиною тому став карантин – коли більшість людей вимушено перебували вдома, без "роботи" залишались і домушники.

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Втім, в період зимових свят в країні спостерігається зростання квартирних крадіжок.

Раніше повідомлялося, які мітки ставлять домушники перед тим, як збираються обікрасти квартиру. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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