У Києві на Оболоні ворожа техніка переїхала машину: водія ледве врятували (відео)

У спальному районі Києва російська бронетехніка переїхала припаркований автомобіль, у якому була людина. Інцидент стався на Оболоні.
Водій машини, на яку навмисне наїхав російський танк на Оболоні, вижив. Наразі надають медичну допомогу.
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Столична влада закликала мешканців району без необхідності не виходити на вулицю.
"Будьте пильними і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття при включенні сигналу "Повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. Крім того, у Сумах самі місцеві жителі затримали окупанта. На запитання, навіщо він в Україні, відповідає плутано.
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє осіб.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські потяги Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.