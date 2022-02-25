У Києві на Оболоні ворожа техніка переїхала машину: водія ледве врятували (відео)

За кермом машини, яку переїхали, перебував пенсіонер

Машина була припаркована, в ній у цей момент перебував чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

У спальному районі Києва російська бронетехніка переїхала припаркований автомобіль, у якому була людина. Інцидент стався на Оболоні.

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Водій машини, на яку навмисне наїхав російський танк на Оболоні, вижив. Наразі надають медичну допомогу.

Столична влада закликала мешканців району без необхідності не виходити на вулицю.

"Будьте пильними і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно через наближення ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття при включенні сигналу "Повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.

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