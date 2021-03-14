Гори непотребу до стелі – що робити, якщо ваш сусід став сміттєманом

Чоловік, який живе в Києві на Теремках, зніс в своє житло на 14-й поверх тонни сміття. Мешканці будинку домоглися допомоги від поліції і комунальних служб

Сьогодні в Києві поліція і комунальники виявили рекордсмена- "плюшкіна", який приніс з смітників в свою квартиру кілька тонн сміття. Як виявилося, на 60-річного чоловіка, жителя багатоповерхового будинку №56 по вулиці Заболотного в Голосіївському районі (поблизу метро Теремки), поскаржилися сусіди. Мешканці будинку заявили, що жахливий сморід, таргани, мухи і навіть миші розплодилися по всьому під'їзду, і звернулися в поліцію і до комунальників з проханням вжити заходів.

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Разом зі старшим дільничним Голосіївського управління поліції Сергієм Карпинським, із щістнадцятьма комунальниками і трактором кореспондент "Сегодня" відправився в рейд із порятунку цього будинку від сміттєвих завалів. Як виявилося, квартира любителя зносити все підряд знаходиться на 14-му поверсі. Перед тим, як зайти в квартиру, комунальники розповіли нам, що близько двох-трьох років тому вже вигрібали тонни сміття з цієї квартири.

Дільничні та комунальники готуються рятувати мешканців від завалів "плюшкіна"

"А він несе і несе, що ти йому зробиш", – нарікали двірники, надягаючи маски та рукавиці.

Разом із ними і поліцейськими Голосіївського управління столичної поліції піднімаємося на 14-й поверх. Стійкий запах чогось гнилого чітко вказує, в якій квартирі звалище. З першої спроби відчинені двері відімкнути у комунальників не виходить – заважають десятки порожніх пластикових пляшок, банок і навіть напівзогнила клітка для птахів. Для чого все це треба господареві квартири – на це питання нам відповів його син.

"Я його намагався переконати, що не потрібно нести сміття додому. А батько на це мені відповідає, мовляв, спробуй купи. Під таким приводом і зносить в квартиру все, що попадеться під руку", – розповів нам син 60-річного господаря квартири.

Через хвилин 40 невеликий коридор у квартирі звільнений – комунальники завантажили мотлох із передпокою у 30 мішків і висипали його в причіп трактора. Але, як виявилося, найбільш "цікаве" на них і поліцію чекало попереду – в кімнаті, яка колись була спальнею, гори сміття упиралися вже в стелю. Серед усіх цих "гімалаїв" на дивані відпочивав чоловік років 60-ти з жінкою такого ж віку.

Серед гір сміття – господар квартири з подругою. Фото: Голосіївське УП ГУНП в м.Києві

"Вставай, допомагай розбирати завали", – крикнув на нього син, але господар квартири ніяк не відреагував.

В цей же час комунальники зрозуміли, що роботи тут надовго. Може, на кілька днів.

"Добре було б все це викинути через вікно прямо в трактор, але не можна. На вулиці сильний вітер, сміття може полетіти не в потрібному напрямку", – говорить співробітник комунальної служби.

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Після цього почався розбір завалів. Комунальникам довелося діяти, маневруючи з лопатами серед мішків, пляшок, скринь і розламаних шаф.

Ця столична квартира – одна з декількох десятків, яка захаращена до самої стелі і становить небезпеку для всіх, хто живе по сусідству. У поліції уточнили, що реагують на кожну скаргу.

Одного причепа не вистачило, щоб вивезти все сміття

"Нині ми проводимо масштабне виявлення захаращених квартир по всьому місту. Сьогодні володіємо інформацією про 80 таких адрес, нами було перевірено 72. Відомості підтвердилися в 30 випадках. Ця квартира, на вулиці Заболотного – 20-та за рахунком з початку року, де допомагаємо навести лад. Із власниками ще 10 квартир проводяться бесіди – господарі не завжди погоджуються на те, щоб з їхнього житла був вивезено сміття. В цілому, з 20 квартир було вивезено близько 53-54 тонн сміття", – сказав "Сегодня" заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції Києва Віктор Мандибура.

Нагадаємо, раніше в Харкові поліцейські врятували дітей із квартири, заваленої сміттям.

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