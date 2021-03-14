Гори непотребу до стелі – що робити, якщо ваш сусід став сміттєманом

Сьогодні в Києві поліція і комунальники виявили рекордсмена- "плюшкіна", який приніс з смітників в свою квартиру кілька тонн сміття. Як виявилося, на 60-річного чоловіка, жителя багатоповерхового будинку №56 по вулиці Заболотного в Голосіївському районі (поблизу метро Теремки), поскаржилися сусіди. Мешканці будинку заявили, що жахливий сморід, таргани, мухи і навіть миші розплодилися по всьому під'їзду, і звернулися в поліцію і до комунальників з проханням вжити заходів.
Разом зі старшим дільничним Голосіївського управління поліції Сергієм Карпинським, із щістнадцятьма комунальниками і трактором кореспондент "Сегодня" відправився в рейд із порятунку цього будинку від сміттєвих завалів. Як виявилося, квартира любителя зносити все підряд знаходиться на 14-му поверсі. Перед тим, як зайти в квартиру, комунальники розповіли нам, що близько двох-трьох років тому вже вигрібали тонни сміття з цієї квартири.
"А він несе і несе, що ти йому зробиш", – нарікали двірники, надягаючи маски та рукавиці.
Разом із ними і поліцейськими Голосіївського управління столичної поліції піднімаємося на 14-й поверх. Стійкий запах чогось гнилого чітко вказує, в якій квартирі звалище. З першої спроби відчинені двері відімкнути у комунальників не виходить – заважають десятки порожніх пластикових пляшок, банок і навіть напівзогнила клітка для птахів. Для чого все це треба господареві квартири – на це питання нам відповів його син.
"Я його намагався переконати, що не потрібно нести сміття додому. А батько на це мені відповідає, мовляв, спробуй купи. Під таким приводом і зносить в квартиру все, що попадеться під руку", – розповів нам син 60-річного господаря квартири.
Через хвилин 40 невеликий коридор у квартирі звільнений – комунальники завантажили мотлох із передпокою у 30 мішків і висипали його в причіп трактора. Але, як виявилося, найбільш "цікаве" на них і поліцію чекало попереду – в кімнаті, яка колись була спальнею, гори сміття упиралися вже в стелю. Серед усіх цих "гімалаїв" на дивані відпочивав чоловік років 60-ти з жінкою такого ж віку.
"Вставай, допомагай розбирати завали", – крикнув на нього син, але господар квартири ніяк не відреагував.
В цей же час комунальники зрозуміли, що роботи тут надовго. Може, на кілька днів.
"Добре було б все це викинути через вікно прямо в трактор, але не можна. На вулиці сильний вітер, сміття може полетіти не в потрібному напрямку", – говорить співробітник комунальної служби.
Після цього почався розбір завалів. Комунальникам довелося діяти, маневруючи з лопатами серед мішків, пляшок, скринь і розламаних шаф.
Ця столична квартира – одна з декількох десятків, яка захаращена до самої стелі і становить небезпеку для всіх, хто живе по сусідству. У поліції уточнили, що реагують на кожну скаргу.
"Нині ми проводимо масштабне виявлення захаращених квартир по всьому місту. Сьогодні володіємо інформацією про 80 таких адрес, нами було перевірено 72. Відомості підтвердилися в 30 випадках. Ця квартира, на вулиці Заболотного – 20-та за рахунком з початку року, де допомагаємо навести лад. Із власниками ще 10 квартир проводяться бесіди – господарі не завжди погоджуються на те, щоб з їхнього житла був вивезено сміття. В цілому, з 20 квартир було вивезено близько 53-54 тонн сміття", – сказав "Сегодня" заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції Києва Віктор Мандибура.
Нагадаємо, раніше в Харкові поліцейські врятували дітей із квартири, заваленої сміттям.
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