У Києві оголосили повітряну тривогу одразу після переговорів Зеленського з лідерами ЄС

Також сигнал тривоги чути в інших регіонах України

Після зустрічі лідерів у столиці України розпочався сигнал тривоги. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 16 червня оголосили повітряну тривогу одразу після завершення переговорів у Києві президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії. Сигнал тривоги зараз чують не лише жителі столиці, а й інших областей. Так, є загроза ракетного удару з боку РФ.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

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"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту! – пишуть у КМДА.

Також сигнал тривоги чути в інших регіонах України.

Зустріч на Банковій закінчилася: з чим поїдуть Шольц, Макрон, Драґі та Йоханніс

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася.

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Про це повідомляється на Telegram-каналі Андрія Єрмака.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", – написав Єрмак.

Візит до Києва

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер. Точну дату їхнього візиту заздалегідь не повідомляли з міркувань безпеки.

Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

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На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими".

Також незабаром стало відомо про візит ще одного європейського лідера – президента Румунії Клауса Йоганніса. Він прибув уранці 16 червня, щоб висловити солідарність з Україною.

Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.