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Стрілянина в Дніпрі і арешт Рябчука викликали хвилю протестів: де пройдуть мітинги

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 07:11
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Одна з акцій запланована уже на сьогодні
Мітинг запланований на 3 лютого/Колаж: "Сьогодні"
Мітинг запланований на 3 лютого/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 3 лютого, у Києві планується "Мітинг справедливості". Захід ініціювали родини, в яких діти загинули внаслідок нестатутних відносин під час проходження служби у військових частинах.

Про це у Facebook пише колишня військовослужбовиця частини 3021 Національної гвардії Олена Липовенко.

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Деталі

Як пише Липовенко, родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу президента, але ніхто досі не покараний. На сьогодні батьки загиблих військовослужбовців об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості та зупинити свавілля командирів. В акції візьмуть участь батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артемій Рябчук — солдат, який 27 січня розстріляв чотирьох своїх товаришів по службі та вбив одну цивільну жінку.

Мета мітингу

Як зазначають організатори мітингу, пише Олена Липовенко, метою акції є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того безладу, який коїться у різних військових частинах, що призводить до жахливих трагедій. Учасники акції вимагають поновити розгляд кримінальних справ та покарання для винних щодо кожного окремого випадку загибелі їхніх синів. Мітингувальники передадуть звернення до Офісу президента.

"Ми, родини загиблих військовослужбовців, які загинули як в місцях проведення бойових дій, так і на мирній території в період з 2014 року по теперішній час, та яких віднесли до розряду небойових втрат, згуртувалися задля відстоювання честі та гідності наших рідних та вимагаємо справедливого покарання для всіх винних та причетних до цих злочинів. На жаль, ворог виявився не за лінією фронту, а за спиною наших бійців, у лавах наших підрозділів. Злочинне керівництво усіляко замовчувало та приховувало ці злочини, створюючи умови для подальших злочинних дій та вбивств. На сьогодні вже налічується більш ніж 4000 таких смертельних випадків, але не всі віднайшли у собі сили вести боротьбу з цією злочинною смертоносною машиною, яка не шкодує жодного, хто опиниться на її шляху. Ця ракова пухлина вразила людей від найнижчого чину до самої верхівки. Випадок із розстрілом військовослужбовців у Дніпрі відкрив "Скриньку Пандори", і тепер ми не маємо права бути осторонь цих подій та мовчати. На місці як стрільця А. Рябчука, так розстріляних ним людей може опинитись будь-хто, якщо не зупинити це злочинне свавілля, не привести у належний стан чинне законодавство та не змусити відповідати за ці злочини винних осіб. Невідворотність покарання має усвідомлювати та відчувати на собі кожний, хто зважиться порушити норми закону, моралі та людяності. Як держава має право на існування, так і громадяни повинні відчувати себе повноправними та захищеними від посягань на свої права та свободи", — йдеться у повідомленні.

Мітинг не лише у Києві

В одній із закритих груп у соціальній мережі "Facebook" на підтримку дніпровського стрілка Артемія Рябчука йдеться, що мітинг може відбутися й у Дніпрі, однак 5 лютого.

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Варто зазначити, що це вже друга група на підтримку Рбячука, оскільки перша була заблокована.

Трагедія 27 січня

  • Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, а потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.

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