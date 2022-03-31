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У Луцьку евакуювали ЦУМ – повідомляють про отруєння

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31 березня, 19:08
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Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту
Люди у магазині поскаржилися на неприємний запах. Фото: колаж "Сьогодні"
Люди у магазині поскаржилися на неприємний запах. Фото: колаж "Сьогодні"

З центрального універмагу в Луцьку було евакуйовано всіх відвідувачів та продавців. Надійшло повідомлення, що людям нібито стає погано на другому та третьому поверхах, можливе отруєння.

"Надійшло повідомлення про те, що територією шириться неприємний запах і проводиться евакуація. Зараз ця інформація перевіряється", – розповіла "Сьогодні" речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.

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Як повідомили Суспільному у диспетчерській службі швидкої, допомога медиків нікому з евакуйованих відвідувачів та працівників закладу не знадобилася.

Раніше ми повідомляли, що у Луцьку 6 грудня мама 8-річної дівчинки, яка загинула через отруєння каштанами, покінчила життя самогубством.

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Також нагадаємо, під Києвом вісім школярок отруїлися антисептиком на уроці.

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