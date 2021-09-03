Як підготуватися до поїздки за кордон. Все, що потрібно знати українцям

Як готуватися до подорожі і що робити в разі виникнення проблем в іншій країні

У МЗС надали всю інформацію про правила в'їзду в різні країни. Колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ відповіли на поширені питання для українців, які планують подорожі в 2021 році за кордон в умовах епідемії коронавируса.

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Про це повідомляє МЗС.

Де дізнатись про відкриті країни і умови перетину кордону

Список країн, в яких дозволений в'їзд, постійно змінюється. Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на сайті МЗС.

Інтерактивна карта світу з "відкритими" кордонами для українців

Чи можна потрапити в країну, в яку в'їзд заборонений на час пандемії

За інформацією МЗС, незважаючи на заборону в'їзду в певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для всіх країн списку винятків, тому на сайті МЗС, в розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну і ознайомтеся.

Чи можна перетнути транзитом територію "закритої" держави

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Незважаючи на заборону в'їзду одні країни можна перетнути транзитом, інші – ні. Зазначається, що порядок транзитного проїзду по території іноземної держави визначається карантинним законодавством відповідної країни. Перевірити інформацію можна на онлайн-карті: виберіть країну і опцію "Режим тимчасового транзиту" на сайті МЗС.

Інтерактивна карта світу з транзитним проїздом для українців

Чи має значення для подорожей моє громадянство і країна, де я проживаю

Загальна інформація про режим в'їзду громадян України в країни світу розміщена на сайті МЗС. У той же час, деякі країни можуть дозволяти безвізовий в'їзд при наявності дозволу на проживання в конкретних країнах.

Що буде, якщо я поїду в країну, в яку заборонений в'їзд іноземцям

Дозвіл про посадку на рейс в насамперед надає авіаперевізник. При цьому остаточне рішення про дозвіл на в'їзд приймається відповідним компетентним органом іноземної держави.

Тому радимо ретельно перевірити інформацію на сайті МЗС. У розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну і ознайомтеся.

Що робити, якщо правила зміняться під час перебування в країні і за кордоном: чи зможу я повернутися в Україну

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Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин.

Громадянин України ні за яких обставин не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну / Фото: dpsu.gov.ua

Для в'їзду в країну необхідний сертифікат вакцинації від COVID-19

У разі, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на сайті МЗС. Шукайте необхідну інформацію в розділі "Режим тимчасового в'їзду для громадян України" по країні, яка вас цікавить.

Чи потрібно мені дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, виїзд за кордон громадян України, яким не виповнилося 16 років, у супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі

У такому документі достатньо зазначити:

громадянство, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, яка надає згоду;

громадянство, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, якій надається згода;

громадянство, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження дитини;

державу прямування та часовий проміжок перебування в цій державі (наприклад, з 01.01.2021 по 01.03.2021).

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Які документи потрібні, щоб вивезти дітей за кордон / Фото: Reuters

Чи є особливості на в'їзд для громадян України

Перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з 2 документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. Довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Якщо такі документи відсутні, громадяни України (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) встановлюють застосунок "Вдома" та беруть на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

У разі неможливості використати застосунку "Вдома" громадянин перебуватиме в обсервації.

Для всіх невакцинованих осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Безвізовий режим, куди можна їхати

Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на сайті МЗС. Водночас з урахуванням чинних обмежень в умовах пандемії, рекомендуємо ознайомитись з інформацією на сайті МЗС. У розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну.

Безвізовий режим в Україні / Фото: Getty Images

Які документи потрібні для поїздки за кордон

З точки зору українського законодавства документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон ( "закордонний паспорт"); дипломатичний чи службовий паспорт України; посвідчення особи моряка або члена екіпажу.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб його прийняли в іншій державі

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на іноземну мову, зазвичай англійську.

Дослідники компанії "Фармак" спільно з українськими вченими створили ПЛР-тест, що виявляє нові штами коронавірусу.

Чи можу я вільно подорожувати по сертифікату про вакцинацію від COVID-19

Кожна країна встановлює свої правила для в'їзду. Рекомендуємо перед поїздкою ознайомитися з відповідними інструкціями на на сайті МЗС, для уникнення можливих ускладнень або непорозумінь.

У мене є сертифікат вакцинації від COVID-19, чи потрібен мені ПЛР-тест

Наразі не існує єдиного алгоритму, у кожній країні існують свої правила в’їзду. З відповідними вимогами кожної конкретної країни рекомендуємо ознайомитись на сайті МЗС. У розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну.

Коли в Україні запрацюють цифрові COVID-сертифікати і як його отримати

Наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний (для подорожей) та внутрішній (для використання всередині країни), наприклад, відвідування масових заходів.

У цифровому COVID-сертифікаті міститиметься інформація про щеплення від COVID-19, негативний результат тестування методом ПЛР або дані про одужання від хвороби.

Кожному COVID-сертифікату буде присвоєно унікальний електронний ідентифікатор та сформовано окремий QR-код.

Фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook Фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook 1 /2

Що робити, якщо під час поїздки за кордоном проявляються симптоми COVID-19

У разі появи симптомів респіраторного захворювання, характерних для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

Що робити, якщо після прильоту виявили COVID-19

Відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, у разі виявлення у Вас COVID-19, проходження самоізоляції є обов’язковим.

У разі виявлення у Вас COVID-19, проходження самоізоляції є обов'язковим / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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