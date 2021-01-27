У Польщі за загадкових обставин зник українець: що робити, якщо близький пропав за кордоном

У Польщі недалеко від Гданська загадково зник 49-річний український заробітчанин Ігор Сушко, який до цього кілька разів їздив туди на заробітки. Ми з'ясували, що пошуки близько трьох місяців вже ведуть його сім'я, друзі, а тепер – і українські дипломати у Польщі.

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Як повідомив сайту "Сьогодні" консул України в Гданську Лев Захарчишин, дипломати активно намагаються з'ясувати місцезнаходження Ігоря Сушка.

Загадковості цій історії додало те, що якийсь час тому на сторінці Ігоря в соцмережі з'явилося повідомлення, мовляв, не варто турбуватися. При цьому в родині Ігоря вважають, що з ним могло щось статися, а автор поста насправді – не Ігор, інакше б не уникав спілкування з рідними. Про це нам повідомив один із друзів Сушка.

"У пості в соцмережі були допущені такі помилки, яких би Ігор ніколи не допустив. Пізніше цей пост був видалений", – розповів нам один із друзів Ігоря Віталій Якушин.

"Сьогодні" також продовжить пошуки цього заробітчанина, про що інформуватиме своїх читачів.

Розшукують тисячі заробітчан

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Як ми з'ясували, випадків, коли з якихось причин заробітчани, не тільки в Польщі, перестали виходити на зв'язок з родичами – якщо не тисячі, то точно сотні. Про це нам розповіли і високопоставлені дипломати, і голова профспілки "Трудова солідарність", яка об'єднує трудових мігрантів, Віталій Махинько. Кожен із наведених ними прикладів теоретично може торкнутися багатьох українських сімей, у яких родичі за кордоном.

"У переважній більшості випадків, які були раніше, люди або втрачали телефони і переставали виходити на зв'язок із рідними, або добровільно не хотіли спілкуватися з родичами. Був і такий випадок, коли батько розшукував сина, а той, як виявилося, відбуває покарання за злочин у польській в’язниці, з родичами посварився", – наводить приклади консул України в Гданську Лев Захарчишин.

А ось за словами голови профспілки "Трудова солідарність" Віталія Махинька, випадків пошуку заробітчан настільки багато, що вже вирішено створити в соцмережах спеціальне співтовариство, яке б допомагало розшукувати таких людей.

"Складно сказати, скільки людей не дають про себе знати, скількох шукають. Вважаю, що йдеться про тисячі. Звичайно, є випадки, коли люди потрапляють у біду і починаються пошуки родичів в Україні. Але є й такі випадки, коли люди свідомо зникають. Роблять це за сімейними обставинами, не хочуть спілкуватися ні з ким із рідних, викидають сім-карти – і все. Дехто може уникати спілкування через борги".

Як шукати, не втрачаючи часу

Дипломати і громадські працівники розповіли нам, як діяти, якщо за кордоном не виходить на зв'язок родич і ви запідозрили, що сталося щось лихе.

"Єдиний правильний і легальний метод пошуку – за допомогою Нацполіції України", – розповыли дипломати.

Крок перший: написати заяву за місцем проживання.

Крок другий: по лінії Інтерполу українська поліція зробить запит у польську поліцію. Польські правоохоронці на підставі цього проведуть повномасштабне розслідування.

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Крок третій: родичі також можуть звернутися з офіційним листом до дипломатів. Це допоможе шукати інформацію.

"Зараз в Європі діє закон про охорону персональних даних, тому дипломати не завжди можуть отримати інформацію, наприклад, від лікарні", – розповіли нам дипломати.

Активіст Віталій Махинько додає, що не зайвими будуть і самостійні пошуки.

"Я міг би порадити крім заяви в поліцію написати ще звернення в соцмережах. Адресувати його оточенню свого родича, всім тим, хто може перебувати в тій місцевості, де зникла людина. Помічено, що інформацію про пошук людей активно копіюють і поширюють, бажаючи допомогти", – уточнює Віталій Махинько.

Нагадаємо, в Україні в березні почне повноцінну роботу комісія з питань зниклих без вісті.

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