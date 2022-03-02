У Раді хочуть визнати владу РФ терористами та нацистами

Депутати розглядають питання про звернення до цивілізованого світу

Путіна можуть визнати нацистом і терористом. Фото Reuters/Patrick Mulder

Верховна Рада розглядає питання про визнання Росії країною-терористом. Про це в ефірі єдиного новинного марафону розповів народний депутат Федір Веніславський.

Таку можливість розглядає комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

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"На комітеті ВР з питань НБО розглядають питання про визнання Росії терористом. Щоб звернутися до всього світу визнати найвище політичне керівництво РФ носіями нацистської ідеології", – зазначив нардеп Федір Веніславський.

Росія та Путін стали ізгоями у світі

За війну, яку Російська Федерація розпочала проти України, країна-агресор заплатить дуже дорого. Через шалені санкції з РФ йдуть міжнародний бізнес та капітал. Країна разом зі своїм президентом Володимиром Путіним стають ізгоями, каже заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Путін вкрай розлютований санкціями

Президент Росії Володимир Путін не очікував настільки жорстких санкцій від світової спільноти за вторгнення в Україну. Він вкрай розгніваний такою відповіддю на війну в Україні.

Про це пише СNN, посилаючись на джерела у розвідці США.