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У регіонах, які масово прийняли переселенців, опалювальний сезон продовжується

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11 квітня, 04:35
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Достроково завершено опалювальний сезон у регіонах, де не ведуться активні бойові дії
Опалення в Україні відключили ще не скрізь
Опалення в Україні відключили ще не скрізь / Фото: Колаж: Сьогодні

Окремі регіони України достроково завершили опалювальний сезон через воєнні дії. У штатному режимі триває опалювальний сезон у регіонах, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в Facebook.

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"У цій війні ворог робить все, щоб завдати максимальної шкоди нашим людям та нашій інфраструктурі. Зокрема, це стосується галузі теплопостачання. Регіони, які першими зазнали удару від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)", – сказано у повідомленні.

Крім того, достроково завершено опалювальний сезон у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Так, за словами міністра, рішення про припинення теплопостачання було обґрунтовано ухвалено органами місцевого самоврядування, зокрема, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Черкаської областей та у містах Київ та Дніпро.

У регіонах, які прийняли багато внутрішньо переміщених осіб, опалювальний сезон продовжується.

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"Там, де це можливо, надаються послуги централізованого теплопостачання та у місті Харків", – зазначив Чернишов.

Також він оголосив про початок підготовки до опалювального сезону 2022/2023 років.

Де брати газ

Україна пропонує Європі, яка має намір скорочувати споживання російського газу, робити це не за рахунок України, а за рахунок санкцій проти "Північного потоку". Ідея полягає в тому, щоб збільшити прокачування через нашу ГТС, зібрати більше грошей за транзит і купити на них більше газу.

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Європа скорочуватиме споживання російського газу, ми пропонуємо, щоб це почалося зі скорочення через "Північний потік-1". Тому що нам зараз транзит потрібен для того, щоби гарантувати працездатність нашої газотранспортної системи, – сказав генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Окрім того, це може стати своєрідним захистом української труби від агресорів.

Деякі експерти пропонують скористатися ситуацією, що склалася на світових ринках, і, по суті, змінювати газ на зерно, яке цього року ризикує стати таким же дорогим, як і паливо.

Найближчим часом у Північній Африці спостерігатиметься найгостріший дефіцит зерна. Наша посівна під загрозою, але є резерв зерна. З урахуванням зростання динаміки зростання цін на зерно ми можемо запропонувати Єгипту бартерний обмін з розрахунку 1:1, тобто одна тонна зерна на одну тисячу кубічних метрів природного газу, – каже економіст Олексій Кущ.

За словами експерта, цей газ необов'язково фізично постачати до України. Адже терміналів щодо прийому зрідженого газу у нас немає.

Можна домовитися про так званий віртуальний реверс: Єгипет транспортує ЗПГ, наприклад, до Італії, і це постачання зараховується як виконання газового контракту "Газпромом" або трейдерами, які працюють із російським газом. А Україна відбирає фізичні обсяги зі своєї ГТС на східному кордоні із відображенням даних обліку на західному, – каже Олексій Кущ.

За його словами, наша ГТС може брати приблизно 5–6 млрд куб. м газу навіть у режимі реального реверсу.

Раніше ми писали, як ворог знищує нафтобази та прогнозували, що буде з ринком палива в Україні. Ми також розповідали про те, як у Німеччині обшукали офіси російського "Газпрому".

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