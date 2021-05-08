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"З Днем перемоги і з днем народження". У Мережу злили розмову Медведчука і Пушиліна (відео)

8 травня, 18:10

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На аудіо ватажок бойовиків і лідер ОПЗЖ вітають один-одного з Днем перемоги, а Пушиліна ще й з днем народження

У Мережі з'явився можливий запис телефонної розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, на ньому вони бажають один-одному "побільше перемог в житті".

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Про це повідомляє 24 канал.

Розмова відбулася 9 травня 2015 року. Проросійський політик привітав ватажка бойовиків з подвійним святом – Днем перемоги і днем народження. Співрозмовники спілкувалися в дружньому тоні.

"Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По-друге, з Днем перемоги" , – сказав Медведчук.

А Пушилін в свою чергу подякував співрозмовнику і привітав його з Днем перемоги. На що Медведчук побажав і йому і собі "побільше перемог в житті".

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Фото Reuters/Gleb Garanich

Далі вони обговорюють якусь перемогу, мабуть, говорять про окупацію Донбасу. Ватажок бойовиків запевняє: "Я впевнений, що все буде добре. І ми впораємося і тоді будемо зберігати (пам'ять про перемогу. – Ред.) відкрито".

Потім він хвалиться парадом, який бойовики влаштували в Донецьку 2015 року. Запитує, чи бачив Медведчук трансляцію.

"Я зараз від телевізора не відриваюсь – то одне дивлюся, то інше. Молодці, молодці! Ще раз з Днем перемоги і з днем народження", – сказав лідер ОПЗЖ.

Раніше ми повідомляли, що ватажки так званої "ДНР" розглядають три варіанти звернення до Володимира Путіна. Серед них – надати військову допомогу; увійти до складу РФ; визнати незалежність "ДНР" і укласти договір про дружбу і співробітництво.

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